One man show de Aymeric Lompret Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos

One man show de Aymeric Lompret Tarnos, 24 mars 2023, Tarnos . One man show de Aymeric Lompret 2 place Albert Castets Salle Maurice Thorez Tarnos Landes Salle Maurice Thorez 2 place Albert Castets

2023-03-24 20:30:00 – 2023-03-24

Salle Maurice Thorez 2 place Albert Castets

Tarnos

Landes 12 EUR Actuel, parfois féroce, faussement naïf, Aymeric Lompret promène son regard aiguisé et nonchalant sur la cruauté du monde qui nous entoure. Et souvent, une vanne peut en cacher une autre : derrière les punchlines ciselées, c’est la vaste blague de nos vies modernes qu’il découvre. Un spectacle actuel, drôlatique, décalé à ne pas manquer.

RDV à 20h30. Actuel, parfois féroce, faussement naïf, Aymeric Lompret promène son regard aiguisé et nonchalant sur la cruauté du monde qui nous entoure. Et souvent, une vanne peut en cacher une autre : derrière les punchlines ciselées, c’est la vaste blague de nos vies modernes qu’il découvre. Un spectacle actuel, drôlatique, décalé à ne pas manquer.

RDV à 20h30. +33 5 59 64 34 45 Mairie de Tarnos Aymeric Lompret

Salle Maurice Thorez 2 place Albert Castets Tarnos

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tarnos Autres Lieu Tarnos Adresse Tarnos Landes Salle Maurice Thorez 2 place Albert Castets Ville Tarnos lieuville Salle Maurice Thorez 2 place Albert Castets Tarnos Departement Landes

Tarnos Tarnos Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarnos/

One man show de Aymeric Lompret Tarnos 2023-03-24 was last modified: by One man show de Aymeric Lompret Tarnos Tarnos 24 mars 2023 2 place Albert Castets Salle Maurice Thorez Tarnos Landes Landes Tarnos

Tarnos Landes