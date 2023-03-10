ONE MAN SHOW – DARWIN, FREUD ET MOI, PARTIE 3 LE DILEMME DU TRAMWAY Vandœuvre-lès-Nancy
ONE MAN SHOW – DARWIN, FREUD ET MOI, PARTIE 3 LE DILEMME DU TRAMWAY, 10 mars 2023, Vandœuvre-lès-Nancy .
ONE MAN SHOW – DARWIN, FREUD ET MOI, PARTIE 3 LE DILEMME DU TRAMWAY
14 rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
2023-03-10 – 2023-03-10
Vandœuvre-lès-Nancy
Meurthe-et-Moselle
Spectacle Triptyque de Josselin Dailly, humoriste, improvisateur et metteur en scène.
contact@mjc-etoile.org +33 3 83 55 53 35 https://www.mjc-etoile.com/
Vandœuvre-lès-Nancy
dernière mise à jour : 2023-01-29 par