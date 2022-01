One man show « Dans le Bocal » par Timothé Poissonnet Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

One man show « Dans le Bocal » par Timothé Poissonnet Six-Fours-les-Plages, 19 février 2022, Six-Fours-les-Plages. One man show « Dans le Bocal » par Timothé Poissonnet Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

2022-02-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-19 Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Six-Fours-les-Plages Var Un humoriste comme les autres, très différent. A l’image de cette société zapping dans laquelle tout va très vite, s’éclate, et finalement se rejoint. Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Six-Fours-les-Plages lieuville Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages Departement Var

Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/six-fours-les-plages/

One man show « Dans le Bocal » par Timothé Poissonnet Six-Fours-les-Plages 2022-02-19 was last modified: by One man show « Dans le Bocal » par Timothé Poissonnet Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages 19 février 2022 Six-Fours-les-Plages Var

Six-Fours-les-Plages Var