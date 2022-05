One man show : Christelle Chollet Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

Sedan Ardennes 25 25 EUR 7, rue de Metz Salle Marcillet Sedan Elle survole les grands thèmes de ces dernières années : Les mensonges, L’argent, Les sexes, Les complexes, Les séries (Netflix)… etc.Sketch, Folie et Rock’n’roll, Christelle CHOLLET ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens et de son non moins fidèle chien, Jean-Michel.”Désopilante et Brillante” Le Figaro”La Rock Star de l’Humour” Le Parisien”Talent, Truculence et Férocité” Télé 7 JoursUn one woman show musical écrit par Christelle CHOLLET et mis en scène par Rémy CACCIA +33 3 24 27 73 41 Sedan

