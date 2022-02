One man show Bazir “aveugle aimant” Morlaàs, 18 mars 2022, Morlaàs.

One man show Bazir “aveugle aimant” Salle du Petit théâtre de la Mairie Place sainte Foy Morlaàs

2022-03-18 – 2022-03-18 Salle du Petit théâtre de la Mairie Place sainte Foy

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques Morlaàs

EUR 10 Via des personnages atypiques, des situations insolites, il a fait des inconvénients, des difficultés qu’offre le handicap, des avantages et des atouts. De “L’amour est dans le prêt”, à comment conduire sans voir, les sportifs, l’emploi, des expériences décalées, tout y passe et tout le monde ! Derrière son côté sadomaso qui le rend très attachant, se cache un coeur qui vous fera battre. Cédric aime tourner et retourner les mots car souvent, ce sont les maux qui nous empêchent de retourner. Vous n’en ressortirez pas avec le même regard. Je vous jure que c’est vrai !

Au profit de l’association Cœur de champion

+33 6 18 81 67 40

cédric bazir

Salle du Petit théâtre de la Mairie Place sainte Foy Morlaàs

