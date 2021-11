Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ONE-MAN-SHOW : BALU DANS « MODES D’EMPLOIS » Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe EUR Rémi Balu, remplaçant multi-usages : professeur d’histoire, chef d’orchestre et de nombreux autres corps de métiers…

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Cabaret Café-Théâtre Le Pâtis 38-40 Rue d'Eichthal Ville Le Mans lieuville Cabaret Café-Théâtre Le Pâtis 38-40 Rue d'Eichthal Le Mans