Marignane Bouches-du-Rhône “Le pôle emploi”, “J’adore ma femme”, “Le restaurateur toulonnais”, “La coloscopie”, “L’adjoint au maire”, “Les vieux”…

Autant de sketchs qui nous entrainent à travers de multiples personnages, dans un tourbillon de rire et de bonheur.



Ne manquez pas le Toulonnais Yves Pujol, car lui c’est sûr, il ne vous manquera pas !



Attention, l’entrée du théâtre Molière se fera uniquement sur présentation du pass sanitaire ou d’un test PCR de moins de 24 heures, le port du masque sera obligatoire. Dans ce Best Of “Le meilleur du mieux”, Yves Pujol nous présente les meilleurs moments de ses 3 spectacles :

“J’adore ma femme”

“Une affaire de famillle”

