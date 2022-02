One man show : Alex Jaffray « Le son d’Alex » Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

One man show : Alex Jaffray « Le son d'Alex »
Place François Mittérand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau
2022-04-01

On ressort du « son d'Alex » avec des anecdotes véridiques pour briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le tube de l'été prochain. En fait, non. S'il avait la recette il ne vous quémanderait pas de l'argent pour venir le voir sur scène, il aurait écrit un tube, serait sur un yacht à Miami avec Lady Gaga…. Un voyage de la préhistoire à Gilbert Montagné en passant par Daft punk !
+33 4 90 47 06 80
http://www.cdc-smc.fr/

