Brassens Camus, le mercredi 18 août à 18:00

C’est une expérience électro-académique, un frottement néo-classique urbain, une performance à 360° courte, incisive (30 mn) pour une danse incarnée, engagée, coup de poing. Trois filles sur pointes dans un espace délimité, une sorte de ring, de cage, un dance floor… ou plutôt un espace de revendication, d’expérimentation d’une danse qui casse les codes, le plancher et impose sa modernité. Pas de ballerines ou tutu, mais des performeuses qui vont s’imposer, s’imbriquer, se défier, nous défier. Des danseuses atypiques qui ont décidé dans leurs apprentissages d’urbaniser leurs danses classiques, d’être hybrides, différentes, mutantes. La pointe, cet outil qui sert à l’élévation, l’équilibre va devenir ici une arme affutée, des lames tranchantes qui vont cisailler l’espace et dessiner des formes géométriques carnassières. Trois Lara Croft qui vont nous braquer avec leurs pointes, exécuter des katas percussifs et nous imposer le face à face.

Gratuit

Danse contemporaine, par la compagnie Rêvolution, dans le cadre de Scènes d’été, l’Eté Métropolitain et Bel été. Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T18:00:00 2021-08-18T19:30:00

