One Man Band soirée d’ouverture Pondaurat, 24 juin 2022, Pondaurat.

One Man Band soirée d’ouverture

1 Lieu-dit Roy Pondaurat Gironde

2022-06-24 – 2022-06-24

Pondaurat

Gironde

Pondaurat

Venez déguster du vins et des bons petits plat autour d’un concert Chez Copel!

Avec ce soir au chant et au saxophone, Paul Millar, The Silver Fox, qui animeront la soirée !

Une carte des mets et des vins encore plus étoffée vous attend.

Les réservations sont ouvertes !

Ouverture les vendredis et samedis soir jusqu’au 31 juillet inclus.

Venez déguster du vins et des bons petits plat autour d’un concert Chez Copel!

Avec ce soir au chant et au saxophone, Paul Millar, The Silver Fox, qui animeront la soirée !

Une carte des mets et des vins encore plus étoffée vous attend.

Les réservations sont ouvertes !

Ouverture les vendredis et samedis soir jusqu’au 31 juillet inclus.

+33 5 56 71 39 39

Venez déguster du vins et des bons petits plat autour d’un concert Chez Copel!

Avec ce soir au chant et au saxophone, Paul Millar, The Silver Fox, qui animeront la soirée !

Une carte des mets et des vins encore plus étoffée vous attend.

Les réservations sont ouvertes !

Ouverture les vendredis et samedis soir jusqu’au 31 juillet inclus.

Chez Copel

Pondaurat

dernière mise à jour : 2022-06-15 par