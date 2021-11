One Magic Show Ouistreham, 15 décembre 2021, Ouistreham.

One Magic Show Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham

2021-12-15 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-15 18:30:00 18:30:00 Le Pavillon 11 rue des Arts

Ouistreham Calvados

La ville de Ouistreham vous propose de venir assister à un spectacle familial de Noël par Thibault Surest.

Le One Magic Show, version de Noël, est un spectacle interactif et amusant qui fera rêver petits et grands. Au programme, des numéros magiques aussi drôles que bluffants et des expériences de mentalisme à couper le souffle.

La magie de Noël vous attend !

accueil.csc@ville-ouistreham.fr +33 2 31 25 51 60 https://www.lelien-ouistreham.fr/le-pavillon/

Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham

