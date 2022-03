ONE HEART GOSPEL AND FRIENDS (FESTIVAL GOSPEL TOUCH) Tournefeuille Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

ONE HEART GOSPEL AND FRIENDS (FESTIVAL GOSPEL TOUCH) Tournefeuille, 19 mars 2022, Tournefeuille. ONE HEART GOSPEL AND FRIENDS (FESTIVAL GOSPEL TOUCH) LE PHARE – TOURNEFEUILLE 32 Route de Tarbes Tournefeuille

2022-03-19 – 2022-03-19 LE PHARE – TOURNEFEUILLE 32 Route de Tarbes

Tournefeuille Haute-Garonne Tournefeuille 15 18 EUR Venez vibrez au son des voix de Deedee Daniel, Sandrine Garcia, Cyprien Zeni,… Gospels traditionnels, Gospels modernes et arrangements de morceaux pop pour une soirée à ne pas rater ! Concert Off : ROSA PARKS (Jazz new Orleans) à 19h30. Retrouvez le chœur ONE HEART GOSPEL dirigé par Loïc Geffray ainsi que de nombreux invités, pour une grande soirée gospel, placée sous le signe de l’énergie et du partage dans le cadre du festival Gospel Touch ! Venez vibrez au son des voix de Deedee Daniel, Sandrine Garcia, Cyprien Zeni,… Gospels traditionnels, Gospels modernes et arrangements de morceaux pop pour une soirée à ne pas rater ! Concert Off : ROSA PARKS (Jazz new Orleans) à 19h30. LE PHARE – TOURNEFEUILLE 32 Route de Tarbes Tournefeuille

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu Tournefeuille Adresse LE PHARE - TOURNEFEUILLE 32 Route de Tarbes Ville Tournefeuille lieuville LE PHARE - TOURNEFEUILLE 32 Route de Tarbes Tournefeuille Departement Haute-Garonne

Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

ONE HEART GOSPEL AND FRIENDS (FESTIVAL GOSPEL TOUCH) Tournefeuille 2022-03-19 was last modified: by ONE HEART GOSPEL AND FRIENDS (FESTIVAL GOSPEL TOUCH) Tournefeuille Tournefeuille 19 mars 2022 Haute-Garonne TOURNEFEUILLE

Tournefeuille Haute-Garonne