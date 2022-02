One Health – Une seule santé au quotidien Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

One Health – Une seule santé au quotidien Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2022, Paris. One Health – Une seule santé au quotidien

du lundi 28 février au vendredi 4 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Montrer les liens étroits qui existent entre santé humaine et santé animale. Sensibiliser le public au concept « Une seule santé », dans les pratiques quotidiennes. Avec un animateur de la Ferme pédagogique, un expert INRAE et un vétérinaire SNVEL Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T12:00:00 2022-02-28T12:15:00;2022-03-01T12:00:00 2022-03-01T12:15:00;2022-03-02T12:00:00 2022-03-02T12:15:00;2022-03-03T12:00:00 2022-03-03T12:15:00;2022-03-04T12:00:00 2022-03-04T12:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

One Health – Une seule santé au quotidien Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-28 was last modified: by One Health – Une seule santé au quotidien Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 28 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris