le dimanche 8 mai à 21:00

Le dimanche pourrait etre amusant aussi,surtout quand y a une enorme band de grindcore qui passe dans le coin. xMALAMMòREx essaye de rendre joyeux le moment le plus triste de la semaine en vous proposant une dose de radiations en mode grindcore melangés à du emopunk de grande qualité. Ca demarre tot. Ca va vite. Ca fini tot. **ONE DAY IN FUKUSHIMA** (GrindCore Heroes / Milano-Eboli // ITALIE) Puissance,vitesse et technique. Voici les ODIF qui sont l’incarnation de l’excellence du GrindCore. Reconnus comme une vraie reference dans le style, les 4 italiens sillonnes l’Europe a coup de blastbeat. Ne ratez pas ca. [https://www.facebook.com/odifgrind](https://www.facebook.com/odifgrind) [https://onedayinfukushima.bandcamp.com/](https://onedayinfukushima.bandcamp.com/) **DABBLIN** (AnarchistEmoPunk // Salon de Provence) Enième diamant rare et etincellant du label BusStopPress qui nous reserve toujours des surprises merveilleuses, Dabblin revient sur scene pour la joie de nos oreilles et nos ames enfin. [https://busstoppress.bandcamp.com/album/i-was-almost-an-astronaut-once](https://busstoppress.bandcamp.com/album/i-was-almost-an-astronaut-once) ♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-05-08T21:00:00 2022-05-08T22:30:00

