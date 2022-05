One Another Orchestra – Plages Magnétiques, 30 juin 2022, .

One Another Orchestra – Plages Magnétiques

2022-06-30 – 2022-06-30

Les uns pour les autres et les nous-autres en un, autre et plusieurs. Si ce One Another Orchestra sera bien, un orchestre tout neuf, tout autre, ses fédéré·e·s se sont souvent rencontrés par précédents fragmentés en diverses situations, à Paris, Minneapolis, Saint-Paul, Treignac, Tarnac, Poullan-sur-Mer, Notre-Dame-des-Landes, Londres, Rabat, Villejuif, Tours, Montreuil, Villeurbanne, Le Mans… Parfois de longue date.

Et puis, le sentiment de One Another Orchestra est apparu comme une étincelle, un jour de mars, alors que les unes et les autres étaient chacun sans choix chez soi songeant à ”de quoi demain sera fait ?”.

Un sextet c’est sinon. Ce groupe de six cherche ses allégresses voyageuses dans l’histoire et exprime ses colères et ses aspirations dans les réflexions du temps présent. Quoi de plus naturel qu’il soit, dans le souffle de ses stances de délurés groove et swing, rejoint par la vive ébullition, de Billie Brelok pour les mots de Federico Garcia Lorca.

Un concert brûlant, généreux, inédit.

Tarifs :

Plein : 14€

Réduit : 11€

Adhérent-es : 8€

A noter :

Un supplément de 2€ sera appliqué pour tout achat du billet sur place.

+33 2 29 00 40 01 https://www.plages-magnetiques.org/one-another-orchestra/

