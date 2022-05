ONE ANOTHER ORCHESTRA

2022-05-30 – 2022-05-30 Ce groupe de six, réunit par la maison de disques nato, cherche ses allégresses voyageuses dans l’histoire et exprime ses colères et ses aspirations dans les réflexions du temps présent. Quoi de plus naturel qu’il soit, dans le souffle de ses stances de délurés groove et swing, rejoint par la vive ébullition, de Billie Brelok pour les mots de Federico Garcia Lorca. Un concert brûlant, généreux, inédit. Catherine Delaunay clarinettes

Nathan Hanson saxophones

François Corneloup saxophones

Tony Hymas claviers

Hélène Labarrière contrebasse

Davu Seru batterie

+33 2 98 46 06 88 https://www.cabaretvauban.com/programme/443-orchestre-live-fever.html?date=2022-05-14-23-30

Dessin de Nathalie Ferlut

