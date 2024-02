One Adam Beyer / Double Trouble Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, samedi 2 mars 2024.

One Adam Beyer / Double Trouble Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire samedi 2 mars.

Adam Beyer, boss du label Drumcode qui a émergé comme l’un des labels les plus influents de la scène techno underground et comme un label incontournable pour les amateurs de techno du monde entier est l’invité de notre format ONE.



Adam Beyer occupe une place de choix parmi les quelques créateurs techno qui sont restés au sommet de leur art depuis les années 90. La carrière du Suédois, qui s’étend sur trois décennies, est un déploiement impressionnant d’innovation et d’expansion résolues et tournées vers l’avenir.

Beyer s’est produit à plusieurs reprises dans presque tous les clubs et festivals du monde.

Il est le premier à avoir fait 100 apparitions à Awakenings.



À ses côtés, les signatures de l’agence ITEM, le très prometteur duo de jumelles Double Trouble qui ne cesse de se faire remarquer avec leur techno rythmée et percutante ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 23:00:00

fin : 2024-03-02 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement One Adam Beyer / Double Trouble Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-09 par Ville de Marseille