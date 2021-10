ONDULATIONS w/ Fred Berthet 6Mic, 7 octobre 2021, Aix-en-Provence.

ONDULATIONS Jeudi 07 octobre, on vous accueille pour une formule simple mais funky : dj sets avec des artistes de la région, miammiam & glouglou. LA PROG: FRED BERTHET Producteur et DJ marseillais vétéran, membre fondateur des Troublemakers, Venus Attack Project et Copyshop, il a collaboré avec de nombreux artistes et labels, Gomma, Toys Tonics, Modelisme, Nein, La Dame Noir… Il reste plus mystérieux quand il distille des edits sous le pseudo Dj Steef sur son label Biomix [https://soundcloud.com/fredberthet](https://soundcloud.com/fredberthet) > Entrée libre et gratuite > Ouverture : 18h30. > Start : 19h. > Bar & restauration sur place

Entrée libre

♫DJ SET♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



