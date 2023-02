ONDUBGROUND + ALPHA STEPPA CARTE BLANCHE A MUSICAL RIOT LA ROTONDE CHATEAURENARD Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

ONDUBGROUND + ALPHA STEPPA CARTE BLANCHE A MUSICAL RIOT LA ROTONDE, 11 mars 2023, CHATEAURENARD. ONDUBGROUND + ALPHA STEPPA CARTE BLANCHE A MUSICAL RIOT LA ROTONDE. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros. Asso. des Deux Mains/Les Passagers (1-L-D-22-0332) et Musical Riot en accord avec Aftrwrk Productions Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30 . Ondubground c’est une histoire de famille. Deux frères musiciens, ils lancent en 2004 un projet musical avec un objectif : fusionner les styles et les sonorités électroniques. Ils proposent donc sur scène une représentation à mi-chemin entre un live électronique et instrumental. Ondubground c’est l’épicentre de la culture dub ce soir, pour vous, à la Rotonde. Prêt ?. Alpha Steppa, a la tête du label Steppas Records, est l’un des membres du collectif «Dub Dynasty ». Il a grandi, poussé, dans la culture sound system. Aujourd’hui producteur reconnu et talentueux, il relie la musique qui a marqué son enfance à la nouvelle génération de Bass Music à laquelle il appartient. Votre billet est ici LA ROTONDE CHATEAURENARD Chemin du Mas de Lafont Bouches-du-Rhone Asso. des Deux Mains/Les Passagers (1-L-D-22-0332) et Musical Riot en accord avec Aftrwrk Productions Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30 . Ondubground c’est une histoire de famille. Deux frères musiciens, ils lancent en 2004 un projet musical avec un objectif : fusionner les styles et les sonorités électroniques. Ils proposent donc sur scène une représentation à mi-chemin entre un live électronique et instrumental. Ondubground c’est l’épicentre de la culture dub ce soir, pour vous, à la Rotonde. Prêt ?. Alpha Steppa, a la tête du label Steppas Records, est l’un des membres du collectif «Dub Dynasty ». Il a grandi, poussé, dans la culture sound system. Aujourd’hui producteur reconnu et talentueux, il relie la musique qui a marqué son enfance à la nouvelle génération de Bass Music à laquelle il appartient. .16.8 EUR16.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu LA ROTONDE Adresse Chemin du Mas de Lafont Ville CHATEAURENARD Tarif 16.8-16.8 lieuville LA ROTONDE CHATEAURENARD Departement Bouches-du-Rhone

LA ROTONDE CHATEAURENARD Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/

ONDUBGROUND + ALPHA STEPPA CARTE BLANCHE A MUSICAL RIOT LA ROTONDE 2023-03-11 was last modified: by ONDUBGROUND + ALPHA STEPPA CARTE BLANCHE A MUSICAL RIOT LA ROTONDE LA ROTONDE 11 mars 2023 LA ROTONDE CHATEAURENARD

CHATEAURENARD Bouches-du-Rhone