Vide grenier 1 Allée de la Mairie-École, 13 mai 2023, Ondreville-sur-Essonne.

Le comité des fêtes d’Ondreville-sur-Essonne organise un vide grenier sur le terrain en face de la mairie.

Au programme de cette journée : démonstration de line dance country par les Bullfrog Ondreville à 15h, buvette et restauration sur place.

L’accueil des exposants se fait à partir de 8h..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

1 Allée de la Mairie-École

Ondreville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire



The festival committee of Ondreville-sur-Essonne organizes a garage sale on the ground in front of the town hall.

On the program of this day: demonstration of line dance country by the Bullfrog Ondreville at 3 pm, refreshments and food on the spot.

The reception of the exhibitors is done from 8 am.

El comité de fiestas de Ondreville-sur-Essonne organiza una venta de garaje en el terreno situado frente al ayuntamiento.

En el programa de este día: demostración de baile country a cargo de Bullfrog Ondreville a las 15.00 h, refrescos y comida in situ.

Los expositores serán bienvenidos a partir de las 8 de la mañana.

Das Festkomitee von Ondreville-sur-Essonne organisiert einen Flohmarkt auf dem Gelände gegenüber dem Rathaus.

Auf dem Programm stehen an diesem Tag: Vorführung von Country Line Dance durch die Bullfrog Ondreville um 15 Uhr, Getränke und Speisen vor Ort.

Der Empfang der Aussteller findet ab 8 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT GRAND PITHIVERAIS