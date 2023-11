Marché à la ferme des plaines Ondreville-sur-Essonne, 25 novembre 2023, .

La ferme des Plaines organise un marché du terroir avec ses partenaires, le samedi 25 novembre de 9h00 à 12h00.

Producteurs présents :

Les produits en laine de chèvre angora du Le mohair de Sophie,

Les volailles et les œufs Bio de La ferme de Feuillelune,

Les vins de bourgogne Bio de Yann Boissenet, viticulteur dans l’Yonne.

Les huiles et les lentilles Bio d’Antoine Faucheux,

Les pains et viennoiseries bio de la La boulangerie Au cœur de la Mie,

Les savons et cosmétiques Bio de Lédanes

et bien sûr, les légumes, les fruits et les plantes aromatiques de la ferme des plaines

L’Association Esprit Nature et Graines de vie.

Animation musicale avec « Les musiciens de Buthiers »

La ferme des Plaines