Marché du moulin Ondreville-sur-Essonne Marché du moulin Ondreville-sur-Essonne, 12 novembre 2023, . Marché du moulin Dimanche 12 novembre, 09h00 Ondreville-sur-Essonne Voir https://asamec.wordpress.com/ Cette année encore, de nombreux producteurs seront présents au marché du Moulin de Châtillon.

Au programme : marché de producteurs, buvette, possibilité de manger sur place, visite libre du moulin. Ondreville-sur-Essonne Ondreville-sur-essonne [{« type »: « link », « value »: « https://asamec.wordpress.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « asamec45@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00 FMACEN045V509KAA DTMC OTGP Détails Autres Lieu Ondreville-sur-Essonne Adresse Ondreville-sur-essonne Lieu Ville Ondreville-sur-Essonne latitude longitude 48.20265;2.40883

Marché du moulin Ondreville-sur-Essonne 2023-11-12 2023-11-12 was last modified: by Marché du moulin Ondreville-sur-Essonne 12 novembre 2023