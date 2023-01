Fête de la Bretagne à la ferme des plaines Ondreville-sur-Essonne

Fête de la Bretagne à la ferme des plaines Ondreville-sur-Essonne, 3 et 4 février

La ferme des plaines organise une fête de la Bretagne le 3 et 4 février. Vous y retrouverez tout au long du week-end, de la musique traditionnelle, de la danse bretonne, des créations sur bois, un vernissage et sans oublier les crêpes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T15:30:00+01:00

2023-02-04T11:00:00+01:00 ©La ferme des plaines

Détails Autres Lieu Ondreville-sur-Essonne Adresse Ondreville-sur-essonne lieuville Ondreville-sur-Essonne