Pelote basque main nue et chistera Complexe sportif Larrendart, 9 août 2023, Ondres.

Venir découvrir le sport traditionnel du sud-ouest : la pelote basque !

Pendant l’été, le club de pelote de Ondres vous invite à assister à deux parties de qualité : pelote basque à main nue (45′) et chistera (gant en osier-45′).

Rendez-vous à 20h45 au mur à gauche du complexe sportif Larrendart situé au centre-ville (les parties se déroulent en intérieur).

Les places sont assises, non numérotées. Entracte entre les deux parties.

En arrivant un peu avant 21h vous aurez l’occasion de voir des jeunes pelotaris jouer à la pala, une autre discipline de la pelote basque !

Parking gratuit sur place. Restaurants à proximité.

Billetterie

Vous pouvez retirer vos places à l’avance au guichet de l’office de tourisme (CB/chèques vacances acceptés) ou sur place le soir du spectacle (espèces/chèques).

Possibilité d’acheter vos billets en ligne courant juin..

Complexe sportif Larrendart Place Richard Feuillet

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the traditional sport of the southwest: Basque pelota!

During the summer, the Ondres Pelota Club invites you to attend two quality games: barehanded pelota (45′) and chistera (wicker glove-45′).

Meet at 8:45 pm at the wall on the left of the Larrendart sports complex located downtown (the games take place indoors).

Seating is available, not numbered. Intermission between the two games.

If you arrive a little before 9pm you will have the opportunity to see young pelotaris playing pala, another discipline of Basque pelota!

Free parking on site. Restaurants nearby.

Ticketing

You can collect your tickets in advance at the Tourist Office (credit cards/holiday vouchers accepted) or on the spot the evening of the show (cash/cheques).

Possibility to buy your tickets online in June.

Ven a descubrir el deporte tradicional del suroeste: ¡la pelota vasca!

Durante el verano, el Club de Pelota Ondres le invita a asistir a dos juegos de calidad: pelota a mano desnuda (45′) y chistera (guante de mimbre-45′).

Quedamos a las 20.45 h en el muro situado a la izquierda del polideportivo Larrendart, en el centro de la ciudad (los partidos se disputan en el interior).

Asientos disponibles, no numerados. Intermedio entre los dos partidos.

Si llega un poco antes de las 21h, tendrá la oportunidad de ver a jóvenes pelotaris jugando a la pala, ¡otra disciplina de la pelota vasca!

Aparcamiento gratuito in situ. Restaurantes cercanos.

Taquilla

Puede recoger sus entradas con antelación en la Oficina de Turismo (se aceptan tarjetas de crédito/cupones de vacaciones) o in situ la noche del espectáculo (en efectivo/cheques).

Puede comprar sus entradas en línea en junio.

Kommen Sie und entdecken Sie den traditionellen Sport des Südwestens: Pelota Basque!

Während des Sommers lädt Sie der Pelota-Club von Ondres ein, zwei hochklassige Partien zu sehen: Pelota Basque mit bloßen Händen (45′) und Chistera (Weidenhandschuh-45′).

Treffpunkt ist um 20.45 Uhr an der linken Wand des Larrendart-Sportkomplexes im Stadtzentrum (die Partien finden in Innenräumen statt).

Die Plätze sind sitzend und nicht nummeriert. Zwischen den beiden Partien gibt es eine Pause.

Wenn Sie kurz vor 21 Uhr ankommen, haben Sie die Gelegenheit, jungen Pelotaris beim Pala-Spielen zuzusehen, einer weiteren Disziplin des baskischen Pelota!

Kostenlose Parkplätze auf dem Gelände. Restaurants in der Nähe.

Ticketverkauf

Sie können Ihre Karten im Voraus am Schalter des Tourismusbüros abholen (BC/Ferienschecks werden akzeptiert) oder am Abend der Vorstellung vor Ort (Bargeld/Schecks).

Im Laufe des Juni besteht die Möglichkeit, Ihre Karten online zu kaufen.

