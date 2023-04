Courses de vaches landaises Avenue de la Plage, 17 juillet 2023, Ondres.

Une vache dans l’arène et un vaillant gaillard joliment vêtu, qui tente de ne pas se faire rentrer dedans en l’évitant au plus près : en s’écartant ou en sautant en l’air … bienvenue dans l’univers du sport traditionnel local : la course de vaches landaises.

Chaque été, l’association du Foyer d’Ondres propose un spectacle familial et riche en frissons; sauts, écarts et bien plus encore !

Ouverture des portes à 20h30. Début du spectacle à 21h15 (durée: 2h). Buvette.

BILLETTERIE à l’office de tourisme : Réservation au guichet jusqu’à 18h30 le jour de la manifestation (cartes bancaires et chèques vacances acceptés).

Début des réservations en ligne courant juin..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 23:15:00. .

Avenue de la Plage Stade de rugby

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



A cow in the arena and a brave man dressed up, who tries not to get hit by it by avoiding it as closely as possible: by moving aside or jumping in the air … welcome to the world of the traditional local sport: the Landes cow race.

Every summer, the association of the Foyer d’Ondres proposes a family show rich in thrills; jumps, gaps and much more!

Doors open at 8:30 pm. Beginning of the show at 21h15 (duration: 2h). Refreshment bar.

TICKETS at the tourist office: Reservations at the counter until 6:30 pm on the day of the event (credit cards and vacation vouchers accepted).

Online reservations will be available in June.

Una vaca en la arena y un hombre valiente y bien vestido, que intenta no ser golpeado por la vaca esquivándola lo más cerca posible: saltando en el aire o apartándose… bienvenido al mundo del deporte tradicional local: la carrera de vacas de las Landas.

Cada verano, la asociación Foyer d’Ondres ofrece un espectáculo familiar lleno de emociones: saltos, piruetas y mucho más

Apertura de puertas a las 20.30 h. El espectáculo comienza a las 21.15 h (duración: 2 horas). Bar.

ENTRADAS en la oficina de turismo: reservas en ventanilla hasta las 18.30 h del día del espectáculo (se aceptan tarjetas de crédito y cheques vacaciones).

Las reservas en línea estarán disponibles en junio.

Eine Kuh in der Arena und ein tapferer, hübsch gekleideter Mann, der versucht, nicht in sie hineingerannt zu werden, indem er ihr so nah wie möglich ausweicht: indem er ausweicht oder in die Luft springt … willkommen in der Welt des traditionellen lokalen Sports: dem Rennen der Landaises-Kühe.

Jeden Sommer bietet der Verein « Foyer d’Ondres » ein Familienspektakel mit viel Nervenkitzel, Sprüngen, Spreizungen und vielem mehr!

Die Türen öffnen sich um 20:30 Uhr. Beginn der Vorstellung um 21.15 Uhr (Dauer: 2 Stunden). Getränke.

KARTENVERKAUF im Tourismusbüro: Reservierung am Schalter bis 18.30 Uhr am Tag der Veranstaltung (Bankkarten und Ferienschecks werden akzeptiert).

Online-Reservierungen sind ab Juni möglich.

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Seignanx