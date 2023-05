Doudous Lecteurs « En musique » 211 Chemin de Tambourin, 3 juin 2023, .

Histoires et comptines accompagnées d’instruments de musique : percussions, mandolines et flûtes traversières.

La séance sera suivie d’un découverte des instruments

Par la musicienne Isabelle Garon.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.

RDV de 10h30 à 11h30..

211 Chemin de Tambourin Ludo bibliothèque Ondres

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Stories and rhymes accompanied by musical instruments: percussion, mandolins and flutes.

The session will be followed by a discovery of the instruments

By the musician Isabelle Garon.

For children from 6 months to 3 years old.

Appointment from 10:30 am to 11:30 am.

Cuentos y rimas acompañados de instrumentos musicales: percusión, mandolinas y flautas.

La sesión irá seguida de un descubrimiento de los instrumentos

A cargo de la música Isabelle Garon.

Para niños de 6 meses a 3 años.

Punto de encuentro de 10:30 a 11:30.

Geschichten und Reime, die von Musikinstrumenten begleitet werden: Schlagzeug, Mandolinen und Querflöten.

Im Anschluss an die Sitzung werden die Instrumente vorgestellt

Von der Musikerin Isabelle Garon.

Für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren.

RDV von 10:30 bis 11:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Seignanx