Ondin et la petite sirène Halle aux Grains, 21 novembre 2021-21 novembre 2021, Toulouse. Ondin et la petite sirène

Halle aux Grains, le dimanche 21 novembre à 10:45

### Concert en famille – conte musical La mer s’est déchaînée, menaçant humains et créatures marines. De retour dans son palais, la petite sirène découvre celui-ci, envahi par les déchets toxiques. Un petit garçon aux jambes tordues plonge pour lui venir en aide. Le conte de Julie Martigny et la musique de Julien Le Hérissier ont des accents contemporains, auxquels petits et grands seront sensibles. Participatif, ce concert est l’occasion d’explorer de nouvelles façons d’écouter la musique… en la pratiquant ou en jouant ! **Christophe Mangou** / Direction **Julie Martigny** / Récitante ### Programme **Julien Le Hérissier** Musique **Julie Martigny** Livret ![]() ### Plus d’infos [Site de l’ONCT](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct/saison-2021-2022?oaq%5Buid%5D=74657393) ![]() ### Infos pratiques Dimanche 21 novembre de 10h45 à 12h A partir de 6 ans

Tarifs : 5€ (- de 27 ans) à 20€

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T10:45:00 2021-11-21T11:59:00

