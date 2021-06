Onde Modern Celtic – Dinard Opening 2021 Dinard, 10 août 2021-10 août 2021, Dinard.

Onde Modern Celtic – Dinard Opening 2021 2021-08-10 – 2021-08-10 Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine

Imaginez une odyssée sonore où le rock progressif, le jazz et la pop explorent les rivages du folklore celte.

Après cinq années d’existence, Onde continue de surprendre en portant sur scène ses compositions aux sonorités celtiques et à l’énergie rock.

On y perçoit une terre étrangement familière, où le chant de la ?ûte joue avec celui du vent, où les rythmes du violon et de la guitare rappellent l’ambiance et la chaleur des pubs.

Baignés dans des cultures musicales variées allant du jazz au baroque, en passant par le rock et la musique classique, les musiciens du groupe Onde ont allié leurs savoir-faire pour crée un univers sonore où l’énergie et la puissance électrique côtoient l’intimité et l’onirisme.

En 2019, paraît leur premier album Maëlstrom en référence au légendaire tourbillon marin, dont le mouvement entraîne les bateaux et leur équipage irrésistiblement.

Aujourd’hui le groupe vous invite à embarquer pour une nouvelle expédition, non loin des rivages celtes. La fête commence sur le pont. Dans un nuage de poussière, la danse laisse place à la transe. Un orage gronde au loin, la tempête se fait sentir. Le soleil se couche quand, dans la nuit, survient le maëlstrom… Amateurs de bourrasques et de roches, cette expédition est faite pour vous !

Mardi 10 août 2021 – 20 h 30 – Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

dernière mise à jour : 2021-06-22 par