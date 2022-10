Onco’pause

2022-10-18 09:30:00 – 2022-10-18 16:30:00 Mardi 18 octobre : VAUJURENNES – « Onco’pause » au gîte des Petites Herbes, de 9h30 à 16h30. Être accompagné par des professionnels, découvrir des activités adaptées pendant ou après son parcours de soins en cancérologie, bénéficier d’une écoute bienveillante et échanger en groupe. Matin, activité sport adapté : aquagym, Pilate, coaching autour de la prévention/mobilité, yoga, postural Ball. Après-midi, activité mieux-être : relaxation, sophrologie, gestion et prévention du stress, danse bien-être & pour prendre soin de soi : socio-esthétique… Tarif : 15 € la journée complète (avec le déjeuner). Contact : +33 (0)7 86 40 77 97 – isabelle@lespetitesherbes.fr dernière mise à jour : 2022-10-01 par

