Onco.. pause (on compose), 28 juin 2022, .

Onco.. pause (on compose)

2022-06-28 09:30:00 – 2022-06-28 16:30:00

Mardi 28 juin : VAUJURENNES – Onco… pause (on compose), de 9h30 à 16h30, au Gîte “La Maison des Petites Herbes”. Journée exclusivement réservée aux personnes concernées par la maladie cancéreuse en cours ou après traitement. Être accompagné par des professionnels, découvrir des activités adaptées pendant ou après son parcours de soins en cancérologie, bénéficier d’une écoute bienveillante et échanger en groupe. Le matin : activité sport adapté aquagym, Pilate, coaching autour de la prévention/mobilité, yoga, postural Ball. L’après midi : activité mieux être : relaxation, sophrologie, gestion et prévention du stress, danse bien être et pour prendre soin de soi : socio esthétique… Espace détente, tisanerie et piscine accessibles toute la journée. Tarif : 15 € (repas compris). Contact : +33 (0)6 47 71 22 88 – isabelle@lespetitesherbes.fr

isabelle@lespetitesherbes.fr +33 6 47 71 22 88 https://www.lespetitesherbes.fr/

