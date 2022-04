Oncle Vania fait les 3 huit Lion-sur-Mer, 30 avril 2022, Lion-sur-Mer.

Oncle Vania fait les 3 huit Sur la digue Salle Trianon Lion-sur-Mer

2022-04-30 20:30:00 – 2022-04-30 Sur la digue Salle Trianon

Lion-sur-Mer Calvados

Une variation autour de l’œuvre d’Anton Tchekhov par l’atelier théâtre amateur de l’Université Inter-âges d’Hérouville-Saint-Clair.

« Oncle Vania fait les trois huit » raconte une utopie et revendique le droit à rêver. C’est une histoire de lutte et de dignité humaine.

Texte de Jacques Hadjaje.

Adaptation et mise en scène : Chantal Charpentier

Technique : Jean Louis Deslias

accueil@lionsurmer.fr +33 2 31 36 12 00

Sur la digue Salle Trianon Lion-sur-Mer

