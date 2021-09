Paris Théâtre Centre Mandapa île de France, Paris Oncle Vania – Anton Tchekhov Théâtre Centre Mandapa Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Oncle Vania – Anton Tchekhov Théâtre Centre Mandapa, 24 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 24 septembre au 13 octobre 2021 :

mardi, mercredi, vendredi, samedi de 20h30 à 23h40

et dimanche de 15h à 17h40

payant

Mise en scène: Jérôme Méla Donner à la pièce le nom d’Oncle Vania, est une façon d’éviter de nommer la seule personne qui tente presque saintement comme Antigone de conduire les Anciens vers l’instant fatidique. Un père pécheur et angoissé, un oncle spolié de ses rêves, un médecin brisé par les affres du Monde. Sonia est le cœur de cette pièce, elle porte nos rêves condamnés, le vol de cette propriété qui appartenait à sa mère. La bonne à tout faire déjà vieille avant même de vivre sa vie de femme. Spectacles -> Théâtre Théâtre Centre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013

6 : Corvisart (388m) 6 : Glacière (440m) 62

Contact :Centre Mandapa 01 45 89 99 00 reservations@centre-mandapa.fr https://www.facebook.com/centre.mandapa/ 0145899900 reservations@centre-mandapa.fr Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-09-24T20:30:00+02:00_2021-09-24T23:40:00+02:00;2021-09-25T20:30:00+02:00_2021-09-25T23:40:00+02:00;2021-09-28T20:30:00+02:00_2021-09-28T23:40:00+02:00;2021-09-29T20:30:00+02:00_2021-09-29T23:40:00+02:00;2021-10-01T20:30:00+02:00_2021-10-01T23:40:00+02:00;2021-10-02T20:30:00+02:00_2021-10-02T23:40:00+02:00;2021-10-05T20:30:00+02:00_2021-10-05T23:40:00+02:00;2021-10-06T20:30:00+02:00_2021-10-06T23:40:00+02:00;2021-10-08T20:30:00+02:00_2021-10-08T23:40:00+02:00;2021-10-09T20:30:00+02:00_2021-10-09T23:40:00+02:00;2021-10-12T20:30:00+02:00_2021-10-12T23:40:00+02:00;2021-10-13T20:30:00+02:00_2021-10-13T23:40:00+02:00;2021-09-26T15:00:00+02:00_2021-09-26T17:40:00+02:00;2021-10-03T15:00:00+02:00_2021-10-03T17:40:00+02:00;2021-10-10T15:00:00+02:00_2021-10-10T17:40:00+02:00

11

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Centre Mandapa Adresse 6 rue Wurtz Ville Paris lieuville Théâtre Centre Mandapa Paris