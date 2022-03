Oncle Vania Antibéa Théâtre Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Oncle Vania Antibéa Théâtre, 1 avril 2022, Antibes. Oncle Vania

du vendredi 1 avril au dimanche 17 avril à Antibéa Théâtre

Les secrets ont façonné tous les personnages cyniques et désabusés de cette chronique campagnarde. Tchekhov nous raconte l’histoire d’une mise au point familiale qui se déroule dans la propriété de Sonia, la fille du savant tyrannique Serebriakov. Cet été-là, Vania, l’oncle de Sonia, laisse exploser son amertume. Il ose enfin, il ne veut plus être l’homme de trop, le raté. Lui qui, avec sa nièce Sonia, a déployé tant d’efforts pour faire vivre la propriété ne supporte pas que son beau-frère, Serebriakov, ose vouloir la vendre. Il irait jusqu’à le tuer. Son ami Astrov, médecin, écologiste avant l’heure, va séduire la jolie Elena, femme du vieux savant. De son côté, Sonia vivra sa quête d’amour jusqu’au désespoir, tandis que Maria sa grand-mère symbolise cette société russe qui se meurt petit à petit bercée d’illusions. Vania et Sonia aidés par Teleguine, l’original, et Marina, la nourrice pleine du bon sens populaire cher à Tchekhov, feront front. Les autres s’en iront. Chacun retrouvera le sommeil, une vie régulière et tranquille, leur permettant d’attendre la mort… paisiblement. Production : Antibéa Comédie d’Antibes Mise en scène : Dominique Czapski Distribution : Francki Anemoli, Frédérique Francès, Cédric Garoyan, Béatrix Guignot, Daniel Guignot, Sébastien Le Roy, Aurélia Morini, Olivia Lucidarme.

Tarifs de 10€ à 16€

Tchekhov Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T22:10:00;2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T22:10:00;2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T17:40:00;2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:10:00;2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:10:00;2022-04-10T16:00:00 2022-04-10T17:40:00;2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:10:00;2022-04-16T20:30:00 2022-04-16T22:10:00;2022-04-17T16:00:00 2022-04-17T17:40:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Antibéa Théâtre Adresse 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Ville Antibes lieuville Antibéa Théâtre Antibes Departement Alpes-Maritimes

Antibes Alpes-Maritimes