Bar de La Plaine, le samedi 19 mars à 18:00

THE BITCH IS BACK !!! Chibanista Social Club présente:” Le son Vintage de Oncle Bo …vieilles musiques pour jeune oreilles” viens remuer ton corps et ton âme sur le son iconique mixé par Oncle Bo vieux DJ resté dans son jus… A partir de 18h au Bar de la Plaine! Entrée libre.

♫DJ SET♫ Bar de La Plaine 57 Place Jean Jaurès, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-03-19T18:00:00 2022-03-19T22:30:00

