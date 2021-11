Roubaix Roubaix Custom Nord, Roubaix Once Upon A Time… (Il était une fois) Roubaix Custom Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Once Upon A Time… (Il était une fois) Roubaix Custom, 4 novembre 2021, Roubaix. Once Upon A Time… (Il était une fois)

du jeudi 4 novembre au jeudi 2 décembre à Roubaix Custom

L’illustratrice DBYA, adepte du collage et de la peinture numérique se définit comme une faiseuse d’images sous perfusion PoP. Pour sa nouvelle série exposée pour la première fois chez Custom Roubaix, elle a choisi de mixer contes de fées de notre enfance et figures iconiques de la culture populaire. Des portraits décalés, souvent teintés d’humour et non dénués de nostalgie pour cette artiste roubaisienne née dans les années 70.

Entrée libre

Once upon a time … (il était une fois), ou les contes de notre enfance revisités par l’artiste roubaisienne DBYA Roubaix Custom 47b avenue jean lebas, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T19:00:00 2021-11-04T21:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T19:00:00;2021-11-09T14:30:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T14:30:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T14:30:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T14:30:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T14:30:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T19:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T19:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Roubaix Custom Adresse 47b avenue jean lebas, Roubaix Ville Roubaix lieuville Roubaix Custom Roubaix