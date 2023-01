Once Upon a Time/Il était une fois. Le Teich, 26 avril 2023, Le Teich OT Le Teich Le Teich.

Once Upon a Time/Il était une fois.

67 rue des pins Salle de l’Ekla Le Teich Gironde Salle de l’Ekla 67 rue des pins

2023-04-26 15:00:00 – 2023-04-26 15:30:00

Salle de l’Ekla 67 rue des pins

Le Teich

Gironde

Le Teich

EUR 5 5 Deux comédiens, à la fois personnages, narrateurs et manipulateurs d’objets, racontent une version relookée du « Petit Chaperon rouge ». C’est Noël et on y retrouve le méchant « Mister Wolf » , une prise d’otage du chaperon rouge dans la maison de sa grand-mère, un Shérif et une Française très engagée, Sandrine Dupont. Le jeu avec l’objet permet de lier une compréhension visuelle à une compréhension orale afin de développer l’imaginaire des spectateurs. Il n’est pas nécessaire de tout comprendre pour saisir l’ensemble de l’histoire et s’imprégner de la langue.

Des contes, des objets, de l’anglais et du rire !

Tout public dès 6 ans.

Carole, Olivier&Cies.

Deux comédiens, à la fois personnages, narrateurs et manipulateurs d’objets, racontent une version relookée du « Petit Chaperon rouge ». C’est Noël et on y retrouve le méchant « Mister Wolf » , une prise d’otage du chaperon rouge dans la maison de sa grand-mère, un Shérif et une Française très engagée, Sandrine Dupont. Le jeu avec l’objet permet de lier une compréhension visuelle à une compréhension orale afin de développer l’imaginaire des spectateurs. Il n’est pas nécessaire de tout comprendre pour saisir l’ensemble de l’histoire et s’imprégner de la langue.

Des contes, des objets, de l’anglais et du rire !

Tout public dès 6 ans.

Carole, Olivier&Cies.

+33 5 57 15 63 75 Service culturel du Teich

EKLA

Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich

dernière mise à jour : 2023-01-27 par OT Le Teich