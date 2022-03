Once upon a time Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Catégories d’évènement: Bussy-le-Grand

Côte-d'Or

Once upon a time Bussy-le-Grand, 18 avril 2022, Bussy-le-Grand.

Château de Bussy-rabutin 12 Rue du Château

2022-04-18 – 2022-05-02

Bussy-le-Grand Côte-d’Or 0 0 EUR Découvrez les superbes décors de contes de fées créés à l’occasion de Pâques par l’artiste Benoit Duvergé.

Grâce au livret-jeu disponible à l’accueil du monument, partez en famille à l’assaut de ces récits fantastiques et résolvez les énigmes ! Découvrez les superbes décors de contes de fées créés à l’occasion de Pâques par l’artiste Benoit Duvergé.

Grâce au livret-jeu disponible à l’accueil du monument, partez en famille à l’assaut de ces récits fantastiques et résolvez les énigmes ! Château de Bussy-rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand

