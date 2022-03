Once upon a time… Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Il était une fois… Ainsi commence les contes que nous écoutions dans notre enfance les yeux ébahis .



Florence D’elle revisite le conte pour nous donner à voir des images empruntes d’onirisme et de rêve. La technique photographique utilisée n’est pas sans rappeler ces miroirs magiques… nous basculant dans une autre réalité… celle d’un conte ?



Estelle Lagarde, dans la série « De Anima Lapidum », l’âme des pierres, nous questionne sur le temps… Mettant en scène des personnes tels des fantômes dans des lieux séculaires, historiques ou sacrés. C’est toute une architecture qui nous questionne sur notre place, nos traces. Ces pierres nous parlent si nous savons les écouter !



