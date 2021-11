“Once” spectacle flamenco d’Alberto Sellès Salle Ravel, 19 novembre 2021, Levallois-Perret.

[http://www.ville-levallois.fr](http://www.ville-levallois.fr)ovembre, 11 comme le jour du mois, Once comme la loterie nationale espagnole dont les billets se vendent à la criée. Chiffre fétiche et jour anniversaire d’Alberto Selles, c’est aussi le nom de son spectacle qui sera proposé les 19 et 20 novembre 2021 à la salle Ravel. Avec le titre de son spectacle, comme un pied de nez, le danseur rappelle que la chance lui sourit depuis qu’il a vu le jour à Cádiz. Ses compagnons de scène seront le guitariste Jesús Rodriguez, les chanteurs Manuel Romero et Ana Gómez. Jesús est originaire de Mairena del Alcor et a été formé par Eduardo Rebollar. Le sévillan Manuel Romero, que nous découvrons à l’occasion de ce spectacle, est une excellent chanteur classique. Il est professeur à la Fondation Cristina Heeren. Quant à Ana Gómez, originaire de Arcos de la Frontera, elle a triomphé au concours de chant organisé par la peña Enrique el Mellizzo de Cádiz, dans la catégorie alegria et cantiñas, c’est peu dire. Ce spectacle s’annonce comme une explosion de joie et de plaisir. Avec : ALBERTO SELLÉS, danse JESÚS RODRÍGUEZ, Guitare flamenca ANA GÓMEZ et MANUEL ROMERO, Chant RÉSERVATIONS : [https://billetterie-ville-levallois.tickandlive.com/evenement/once](https://billetterie-ville-levallois.tickandlive.com/evenement/once) www.ville-levallois.fr (e-billetterie) ou au 01 47 15 76 76 [https://culture-ville-levallois.fr/](https://culture-ville-levallois.fr/) TARIFS : Plein tarif : 26 € Tarif réduit : 21 € Le tarif réduit sera appliqué uniquement sur présentation d’un justificatif. Il concerne les étudiants, les mineurs, les demandeurs d’emploi, les parents d’élèves et élèves du Conservatoire, les groupes de plus de 10 personnes, les retraités et + de 60 ans, les personnes achetant des places au balcon – rang G, les personnes handicapées. Un justificatif peut également être demandé à l’entrée de la salle. Merci de noter les modalités d’accès auprès la salle (pass sanitaire demandé).

Danseur prodige, Alberto Selles, nouvelle étoile du baile, est gaditan jusqu’au bout des pieds et porte au plus haut le style flamenco de sa ville natale, entre ciel et mer.

