Once in a Blu.e Moon au Cancan Pigalle Le Cancan Pigalle Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 00h00

.Public adultes. payant

Tarif libre (minimum 1 €)

Pour une toute nouvelle soirée mensuelle, prévue pour le dernier jeudi du mois, HistuBlu investit l’écrin du Cancan Pigalle pour vous présenter la ONCE IN A BLU.E MOON, un drag show intimiste avec un.e nouveau.elle invité.e à chaque séance !

Nous vous attendons nombreux dès 19h.

Attention, les places sont très limitées: premier arrivé, premier servi!

LES ARTISTES

HitsuBlu

Instagram : @hitsublu

Loulou de Cacharel

Instagram : @loulou.de.cacharel

INFOS PRATIQUES

Le show commencera à 20h00, mais nous demandons à tous nos spectateurs.rices de bien vouloir se présenter au plus tard à 20h00 afin de faciliter au mieux votre placement dans le restaurant.

Nous pouvons proposer des arrangements de table de 2 à 10 places selon disponibilité ; ces tables pourront se retrouver partagées en cas de réservations isolées.

Pour les plus téméraires, nous ouvrons dès 19h si vous souhaitez découvrir notre large gamme de petits plats maison préparés avec amour, et tous nos cocktails création ou intemporels. Vous pourrez ainsi également commencer à échanger avec nos artistes, et vous assurer d’avoir la meilleure table !

SUIVEZ-NOUS !

Site : www.lecancanpigalle.com

Facebook : www.fb.com/cancanpigalle

Instagram : www.instagram.com/cancanpigalle

A SAVOIR :

/Notre structure est subventionnée par le GIP Cafés Culture.

/Tous les artistes sont rémunérés au cachet.

Le Cancan Pigalle 3, rue de Douai 75009

Contact : https://www.lecancanpigalle.com/ +33140341699 lecancanprogrammation@gmail.com https://my.weezevent.com/once-in-a-blue-moon-hitsublu-recoit-loulou-de-cacharel?_gl=1*f20q5m*_gcl_au*MTMyNjY0NTI1OC4xNzA0MTk0MzU1*_ga*NjI2MjU5MzcwLjE3MDQxOTQzNTY.*_ga_39H9VBFX7G*MTcxMDE2NTUzNS41NS4xLjE3MTAxNjU1MzkuNTYuMC4w

(c) HitsuBlu