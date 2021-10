“ONCE” d’Alberto Sellés Salle Ravel, 19 novembre 2021, Levallois.

Le danseur flamenco gaditan Alberto Selles viendra présenter sa création “ONCE” à la salle Ravel de Levallois.

Once en espagnol, 11 comme novembre, 11 comme le jour du mois, Once comme la loterie nationale espagnole dont les billets se vendent à la criée. Chiffre fétiche et jour anniversaire d’Alberto Selles, c’est aussi le nom de son spectacle qui sera proposé les 19 et 20 novembre 2021 à la salle Ravel. Avec le titre de son spectacle, comme un pied de nez, le danseur rappelle que la chance lui sourit depuis qu’il a vu le jour à Cádiz.

Danseur prodige, Alberto Selles, nouvelle étoile du baile, est gaditan jusqu’au bout des pieds. Il est l’arrière-petit-fils de Aurelio de Cadiz, le chanteur emblématique qui, dans les années 20, a porté au plus haut le style des cantes de cette ville à part, entre ciel et mer.

Cette cité offre en partage à ses artistes un sens du compas et de l’allégresse qui les rend reconnaissables entre mille. Le jeune Alberto Selles n’échappe pas à la règle. Le voir danser une alegria ou une farruca est un pur bonheur.

Ses compagnons de scène seront le guitariste Jesús Rodriguez, les chanteurs Manuel Romero et Ana Gómez. Jesús est originaire de Mairena del Alcor et a été formé par Eduardo Rebollar. Le sévillan Manuel Romero, que nous découvrons à l’occasion de ce spectacle, est une excellent chanteur classique. Il est professeur à la Fondation Cristina Heeren. Quant à Ana Gómez, originaire de Arcos de la Frontera, elle a triomphé au concours de chant organisé par la peña Enrique el Mellizzo de Cádiz, dans la catégorie alegria et cantiñas, c’est peu dire.

Ce spectacle s’annonce comme une explosion de joie et de plaisir.

DISTRIBUTION :

ALBERTO SELLÉS, Baile

JESÚS RODRÍGUEZ, Guitarra

ANA GÓMEZ et MANUEL ROMERO, Cante

ALFONSO ESPADERO, Technique

