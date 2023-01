On vous voit – Samir Laghouati-Rashwan Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Une proposition de Festival Parallèle et Triangle – Astérides



Sur le rythme de samples retravaillés, l’un danse et l’autre déclame. L’artiste Samir Laghouati-Rashwan interroge la projection de stéréotypes et leurs conséquences pour des personnes dont l’identité se trouve régulièrement essentialisée.



À la lumière d’expériences vécues, lues ou relatées, ON VOUS VOIT appréhende le regard comme un espace de projection où les rapports de domination ne cessent de se perpétuer : Qui regarde ? Qui est regardé·e ? Comment regarde-t-on ? Et surtout, dans ces dynamiques où les visions se croisent, occupe-t-on réellement la position que l’on pense tenir ?



Si les mots qui découlent des regards objectivants et assujettissants reproduisent une violence à moitié dissimulée, la sturdy dance, dans les gestes d'évitement qu'elle met en scène, apparaît ici comme un moyen de se réapproprier son corps et son identité dans une logique émancipatrice et réparatrice

