ON VOUS PARLE DES OISEAUX

ON VOUS PARLE DES OISEAUX, 17 août 2022, . ON VOUS PARLE DES OISEAUX

2022-08-17 – 2022-08-17 Mésanges, rouges-gorges, moineaux… nous les connaissons tous ces petits oiseaux qui fréquentent nos jardins ! Mais savez-vous différencier le mâle de la femelle ? Reconnaissez-vous leur cri parmi tant d'autres ? Ces petites bêtes à plumes cachent de nombreuses curiosités que nous vous partagerons pour mieux les repérer ! Rendez-vous au jardin à Cap Loire ! dernière mise à jour : 2022-01-31 par

