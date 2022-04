On vous filme ! Musée d’art et d’histoire Dreux Catégories d’évènement: Dreux

Musée d'art et d'histoire, le samedi 14 mai

Vous êtes maintenant invités à constituer votre propre boite mémorielle. Elle sera déposée sous la statue au moment où elle reviendra sur la place. En juin 2021, une boite mémorielle a été trouvée sous la statue de Rotrou à Dreux. Elle est actuellement conservée au Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF). Musée d’art et d’histoire 5/7 place du Musée 28100 Dreux Dreux Eure-et-Loir

