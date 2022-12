On vous emmène à Pont-Scorff ! Conférence dansée – Nach « Nulle part est une endroit » Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

On vous emmène à Pont-Scorff ! Conférence dansée – Nach « Nulle part est une endroit » Avenue du Coat-Kaër Rendez-vous à l'Espace Benoîte Groult Quimperlé

Finistère Tous publics. Nach rencontre le Krump en 2005. Cette danse, aussi intense que spirituelle, est une véritable révélation pour la danseuse.

Elle nous propose une conférence dansée qui tisse les ancrages multiples et les géographies mouvantes de sa pratique artistique de danseuse et de chorégraphe.

À la manière d’une conteuse, elle nous narre l’histoire derrière les mouvements et nous plonge dans l’univers fascinant de Krump. Réservation obligatoire à effectuer entre le 15/01 et le 16/02 par mail ou téléphone.

Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ en car à 19h30.

