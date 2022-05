On vous embobine à la médiathèque de Morez ! Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

On vous embobine l’oreille à la médiathèque de Morez ! Mardi 31 mai à 18h, venez découvrir les musiques de films avec Elizabeth Anscutter, compositrice passionnée de cinéma. Un parcours depuis les premières musiques écrites jusqu’à nos jours, des projections d’extraits, un quiz musical pour tester ses souvenirs et son oreille. Gratuit – tout public Le mercredi 1er juin à 15h, Elizabeth Anscutter vous proposera « Le fabuleux monde du son », un atelier de création de bruitages. Vous serez invités à bruiter avec un panel d’objets hétéroclites, à vous exercer au doublage, à créer des ambiances sonores sur des extraits de dessins animés et de films. Gratuit – sur inscription – tout public Renseignements à la médiathèque de Morez ou au 03 84 33 38 92 +33 3 84 33 38 92 Du mardi 31 mai au mercredi 01 juin 2022

