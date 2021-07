Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien, Mayenne ON VOUS DIT TOUT ! L’EXPOSITION TEMPORAIRE. Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

Mayenne

ON VOUS DIT TOUT ! L’EXPOSITION TEMPORAIRE. Cossé-le-Vivien, 28 juillet 2021, Cossé-le-Vivien. ON VOUS DIT TOUT ! L’EXPOSITION TEMPORAIRE. 2021-07-28 – 2021-07-28 Musée Robert Tatin La Frénouse

Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien Atelier en famille à destination des enfants dès 4 ans et leur accompagnateurs. Les mercredi 28 juillet et 25 août : « On vous dit tout ! L’exposition temporaire. »

À la rencontre du commissaire ! Un commissaire au musée ? Oui, le commissaire d’exposition. avec un médiateur découvrez les dessous de l’exposition. Du choix du thème au choix des œuvres, de l’encadrement à l’accrochage, de la rédaction des cartels à la médiation, on vous dit tout ! Riche de ses découvertes, devenez le commissaire de votre petite exposition. Nombre de place limité, pensez à réserver au 02 43 98 80 89 Profitez des vacances pour découvrir le musée autrement et partager une activité artistique en famille ! musee.tatin@lamayenne.fr +33 2 43 98 80 89 https://www.musee-robert-tatin.fr/ Atelier en famille à destination des enfants dès 4 ans et leur accompagnateurs. Les mercredi 28 juillet et 25 août : « On vous dit tout ! L’exposition temporaire. »

À la rencontre du commissaire ! Un commissaire au musée ? Oui, le commissaire d’exposition. avec un médiateur découvrez les dessous de l’exposition. Du choix du thème au choix des œuvres, de l’encadrement à l’accrochage, de la rédaction des cartels à la médiation, on vous dit tout ! Riche de ses découvertes, devenez le commissaire de votre petite exposition. Nombre de place limité, pensez à réserver au 02 43 98 80 89 dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien, Mayenne Autres Lieu Cossé-le-Vivien Adresse Musée Robert Tatin La Frénouse Ville Cossé-le-Vivien lieuville 47.93074#-0.89312