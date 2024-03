On vous attend de pied ferme ! (Nouveauté) Les Prés du Hem Armentières, dimanche 9 juin 2024.

On vous attend de pied ferme ! (Nouveauté) Prendre soin du pied et le célébrer Dimanche 9 juin, 14h00 Les Prés du Hem Compris dans le tarif d’entré aux Prés : tarif plein 8/ réduit 5

Début : 2024-06-09T14:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T14:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Le pied dans tous ses états ! Le pied un membre auquel on ne prête guère attention. Et pourtant il est si important ! Venez découvrir tous ses attraits avec des professionnels de la santé (osthéopathe, réflexologue et sophrologie), des artistes ou des ateliers pour vous amuser tout simplement.

Ouverture du parc de 10h à 18h

Rendez-vous à partir de 14h selon les prestations

Les Prés du Hem 150 rue des résistants Armentières Armentières 59280 Nord