On va semer ! – Cie Acidu Châtillon-sur-Seine

2022-01-06 – 2022-01-07

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or 4 4 EUR Une dizaine de chansons ponctuent l’histoire “du jardinier qui n’avait pas d’oseille”. Offert par la CCPC aux élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 du Pays Châtillonnais.

Textes et chansons : Christophe Lerche

Mise en scène : Paolo Crocco

Avec : Charlotte Marquardt, Isabelle Sueur, Benjamin Chabert, Christophe Lerche

Direction vocale : Manon Leroy Durée : 50 min

Théâtre Gaston Bernard

