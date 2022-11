On va s’aimer

Elle est chanteuse, il est chanteur, ils sont en couple et tendrement féroces. Ils s’aiment mais ça ne se passe pas toujours comme prévu, alors il sont tour à tour jaloux, doux, tendres, de mauvaise foi,… tout ça pour continuer à s’aimer.



Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce spectacle musical un moment de rires et d’émotions.



Chansons des années folles, airs lyriques : Verdi, Bellini, Bizet, Offenbach…



Ecriture, mise en scène et jeu : Véronique Pain (sorpano) et Fabrice Maitre (ténor, piano, accordéon)

